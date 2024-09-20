АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ

«Уважаемый Алан Эдуардович! От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский югоосетинский народ с Днем Республики!

Путь Южной Осетии к признанию был нелегким. Ваш народ продемонстрировал несгибаемую волю и приверженность идеалам свободы и независимости, преодолевая многочисленные вызовы и трудности. Сегодня Южная Осетия, как и Абхазия, продолжает уверенно идти вперед, строя достойное будущее для своих граждан.

Наши республики связывают не только общие исторические корни, но и схожие судьбы: мы вместе пережили тяжёлые времена. В Абхазии высоко ценят крепкие братские отношения между нашими странами, основанные на взаимной поддержке и доверии. Убежден, что они будут только крепнуть и развиваться.

В этот знаменательный день хочу пожелать Вам, уважаемый Алан Эдуардович, и всему народу Южной Осетии благополучия, мира, процветания и дальнейших успехов».