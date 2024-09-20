ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ АЛАНА МАРГИЕВА С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Сухум. 20 сентября 2024. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил председателя Парламента Республики Южная Осетия Алана Маргиева с Днем Республики Южная Осетия.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Алан Таймуразович! От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас и депутатов Парламента Республики Южная Осетия с государственным праздником – Днем Республики!
Принятие декларации, провозгласившей в 1990 году создание Республики Южная Осетия, стало важнейшим политическим событием в истории вашей страны и явилось отправной точкой для её становления и развития.
На пути независимости героический народ Республики Южная Осетия смог выстоять в самых сложных условиях. Опираясь на свою богатую историю и культуру, граждане республики преумножают достижения предшествующих поколений. За прошедшие годы многое сделано для укрепления экономики, социальной сферы, инфраструктуры и безопасности государства.
Исторически связи между нашими республиками основаны на взаимном уважении, доверии и способствуют дружественному межпарламентскому диалогу.
Желаем Вам, уважаемый Алан Таймуразович, и депутатам Парламента Республики Южная Осетия успехов в законодательной деятельности на благо народа».
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