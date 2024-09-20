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Абхазия Информ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ СЕРГЕЯ ШАМБА НА ТЕМУ: «ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 20 сентября 2024 15:36
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ СЕРГЕЯ ШАМБА НА ТЕМУ: «ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ»

Сухум. 20 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Сергея Шамба выступил на тему «Внешние факторы национальной безопасности Абхазии» на круглом столе «Абхазия в поисках перспективы безопасного и стабильного развития», организованном Центром социально-экономических исследований.

Приводим полный текст выступления.

«Абхазия, в силу своего географического расположения, на протяжении многих веков своей истории была вовлечена в политические процессы, происходившие в окружающем нас геополитическом пространстве. Постоянные сражения с гораздо более могущественными соперниками стали неотъемлемой частью нашей истории.

На протяжении всей своей истории абхазы боролись с внешними агрессорами, защищая свою Родину ценой невосполнимых жертв. В XIX веке, когда в регионе шла борьба великих империй за сферы влияния и геостратегическое господство, народы Западного Кавказа оказались заложниками времени, заложниками великого передела.

Таким образом, наши предки находились на пути столкновения интересов могущественных держав, так было на протяжении всей нашей истории.

Укрепляя и развивая наше независимое государство, мы должны не забывать уроки прошлого. Сегодня, когда интересы мировых сверхдержав вновь столкнулись, в том числе и в нашим регионе, нам необходимо вести взвешенную прагматичную национальную политику. Героическая история нашего народа всегда была связана с мировыми цивилизационными процессами, однако горький опыт научил нас, что силой одного лишь оружия невозможно добиться благополучия народа. Как говорил Наполеон, география – это судьба.

Признание Россией независимости Абхазии стало переломным моментом в новейшей истории Абхазии. Признание в августе 2008 года независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией оказалось событием не только регионального значения – оно также оказало влияние на процессы, происходящие в мировой геополитике. Очевидно, что, продемонстрировав решительность в отстаивании своих коренных интересов, даже если для этого необходимо применить военную силу, Россия ознаменовала новый этап своего развития и переход к новой роли на международной арене. Таким образом, события августа 2008 г. и последовавшее за этим возвращение Крыма в состав РФ положили начало процессам, которые стали формировать новое мироустройство, основанное на многополярности. Переустройство мировой системы всегда было сопряжено с потрясениями всемирного масштаба. Именно в эту непростую эпоху довелось нам жить. Учитывая угрозы, стоящие перед нашей страной, главной задачей, как это было и в прежние времена, остается решение вопросов безопасности.

Союзнические отношения с Российской Федерацией дают нам реальные гарантии безопасности, и это открывает возможности для защиты нашей идентичности, этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности, дает возможность для социально-экономического развития.

Столкновение противоборствующих сил происходит в том числе и в нашем регионе, в непосредственной близости от нас. Россия, Турция, Ближний Восток, Крым, Украина, Черное море, в котором стали появляться американские корабли и все чаще залетают самолеты с разведывательной целью, – все это важные элементы, создающие новую реальность в макрорегионе, частью которого мы являемся.

Наглядным примером является декларация НАТО 2021 года. В ней было указано, что следует продвигать двусторонние, особенно военные отношения с Украиной и Грузией, вплоть до включения их в альянс. Также говорится о том, что НАТО должна расширить свое присутствие на суше, море и в воздухе в Черноморском регионе в целом.

С этой целью и была предпринята попытка совершить очередной переворот в Грузии.

Не исключено, что в случае резкого военного поражения Украины, силы коллективного Запада будут пытаться втянуть Россию в какой-нибудь другой военно-политический конфликт. О попытках вынудить Грузию открыть второй фронт неоднократно говорили сами руководители Грузии.

Несмотря на крах надежд присоединения Абхазии и Южной Осетии военным путем, Грузия продолжает оставаться основной угрозой для нашей страны. Политический кризис, который переживает Грузия, и ее экономические проблемы не должны нас успокаивать. Нынешнее руководство Грузии неоднократно заявляло об отказе применять силу против Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем мы видим, что оппозиционные силы в Грузии продолжают представлять угрозу возобновления войны в случае их прихода к власти. Учитывая все это, военный бюджет Республики Абхазия с 2020 г. значительно увеличен. Предпринимаются усилия по укреплению нашей безопасности. В этой связи еще раз хочется подчеркнуть, что наша безопасность также гарантирована стратегическим союзом с Российской Федерацией.

Тем не менее в своей внешнеполитической деятельности мы должны проводить взвешенную дипломатическую активность, направленную на предотвращение военной угрозы и расширение круга стран, признающих нашу независимость. И в этой нашей дипломатической деятельности мы можем также опираться на договор между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и России.

Никакие тактические маневры не должны иметь место во взаимоотношениях наших стран, Абхазия последовательно демонстрирует репутацию надежного союзника.

В период, когда современное человечество переживает глобальные потрясения, способные изменить картину мира, наше общество не может позволить себе тратить энергию на внутриполитическую борьбу. Мы снова, как это было накануне начала войны в 1992 г., должны демонстрировать свою сплоченность и способность противостоять внешним угрозам.

Ситуация вокруг Абхазии определяется наличием сразу нескольких зон конфликтности.

Первая зона конфликтности – это Украина, на территории которой столкнулись Россия и силы коллективного Запада. В России военные действия называют Специальной военной операцией (СВО). Но если говорить без политкорректности, то речь идет о прокси-войне между Россией и коалицией западных держав во главе с США.

Отметим, что наши соотечественники активно принимают участие в этом противостоянии. К сожалению, есть павшие на полях сражений наши граждане. Вечная им слава!

Если анализировать ход военных действий в зоне СВО, то совершенно очевидно, что антироссийская коалиция Украины и ее западных покровителей сделала ставку на затяжную войну, целью которой является изматывание России, уничтожение в «топке» военных действий ее человеческих и экономических ресурсов.

Касаясь темы российской СВО на Украине, стоит выделить и еще один аспект. В последние месяцы в России отмечаются отдельные факты разжигания конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве. Своего рода катализаторами этих трений стали террористические акты в «Крокус Сити Холле» и Дагестане в марте и июне 2024 года. Особое место в этом составляет вопрос о так называемых трудовых мигрантах из бывших советских среднеазиатских республик.

Анализ имеющихся сведений позволяет предположить, что радикалами, как из числа мигрантов, так и их противников из среды разного рода антимигрантских движений, пытаются манипулировать «третьи силы» (в том числе – зарубежные), которые стремятся дестабилизировать Россию изнутри, ослабить ее и помешать ее победе в СВО.

Как ни парадоксально, последний аспект касается и Абхазии. На нашей территории находятся 5 тысяч выходцев из Средней Азии – трудовых мигрантов. Нельзя исключить, что внешние силы попытаются и здесь создать нам проблему. Так же, как в течение многих лет пытались разжечь конфликт между абхазами и армянами, распространяя листовки, подкладывая взрывчатку в армянской школе. В последнее время запускают ложную информацию о выделении ста миллионов долларов на жилье в Абхазии для беженцев из Нагорного Карабаха.

Вторая зона конфликтности – это Закавказье.

До конца 2020 года Закавказье было зоной так называемых «замороженных конфликтов». Однако политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна привела к тому, что режим Ильхама Алиева в Азербайджане решил, что карабахскую проблему можно решить силовым путем. Вторая Карабахская война сентября-ноября 2020 года привела к поражению Армении, потере значительной части территории как собственно Нагорного Карабаха, так и буферных шести районов, занятых Арменией в ходе войны 1992-1994 годов. Капитуляция Карабаха привела к резкому изменению ситуации в регионе. Ее последствиями стали усиление Азербайджана и возрастание роли Турции.

Главным же итогом Второй Карабахской войны – и это принципиально важно для нашей страны! – стал прецедент ревизии сложившего на постсоветском пространстве статус-кво после «замораживания» ключевых военных конфликтов 1990-х годов. И это создает важнейшую угрозу для Абхазии.

У некоторых политиков в регионе создалось ощущение, что Россия слишком занята процессами на Украине и своим противостоянием с Западом, и что в этой ситуации они могут заняться решением своих проблем без оглядки на Москву.

Касаясь последнего аспекта, следует указать, что речь идет не только о попытках нынешнего руководства Армении возложить на Россию вину за поражение и капитуляцию Карабаха, а также переориентировать свою армию на западные стандарты. В конце 2023-го – начале 2024 годов официальный Ереван и словами, и действиями дистанцируется от поддержки Москвы в украинском конфликте.

Так, в феврале 2024 года в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России по украинскому вопросу и назвал украинский народ дружественным. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на саммит НАТО в Вашингтоне. Также встал вопрос о представительстве США в Минобороны Армении. А заместитель Госсекретаря Узра Зейя заявила, что «начался новый стратегический этап» в отношениях США и Армении.

Отдельно следует выделить иранский фактор в регионе. Происходящие в Армении процессы не могут не тревожить иранское руководство, которое объективно не может быть заинтересовано в усилении турецкого влияния в регионе. И в этой связи нельзя исключать, что Кавказ впервые за почти двести лет станет регионом соперничества между Ираном и Турцией.

Возможно, что ситуацию несколько смягчит недавнее избрание президентом Ирана этнического азербайджанца Масуда Пезешкиана, который также является сторонником расширения ирано-турецких связей. Однако Пезешкиан – не вся иранская элита, и он имеет много оппонентов внутри нее. И в этом смысле ирано-турецкие отношения будут зависеть от внутриполитической конъюнктуры в Иране.

Теперь о том, как эта ситуация касается нашей страны.

Совершенно очевидно, что в условиях затягивания СВО санкционный режим и антироссийская роль Армении делают Азербайджан и Грузию важными государствами Закавказья. Для нас важна, прежде всего, Грузия.

Фактически безопасность Абхазии зависит от двух аспектов.

Первый аспект – это внутриполитическая конъюнктура в самой Грузии. В октябре этого года в стране намечены очередные парламентские выборы, на которых правящая партия «Грузинская мечта» либо сохранить власть, либо будет сброшена под напором оппозиции.

Нынешняя грузинская власть с началом российской СВО, формально осудив действия Москвы, не присоединилась к антироссийским санкциям и отказалась открывать второй фронт. Оппозиция же, напротив, требует открытия второго фронта, в том числе – на территории Абхазии.

Мы наблюдаем беспрецедентное международное давление со стороны США и их ключевых союзников на грузинское руководство. Не исключено, что поствыборная ситуация будет использована как внутренней оппозицией, так и их западными кураторами для организации «цветной революции» с последующим обострением в регионе.

Второй аспект – это российско-грузинские отношения. Нейтральная позиция Грузии в конфликте России и Запада привела к максимальной «разморозке» в отношениях между Москвой и Тбилиси.

Возьмем сухие цифры. К июлю 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $962 млн.

В том же 2022 году произошел резкий рост закупок нефти и угля в России. В январе-сентябре 2022 года Грузия приобрела российскую нефть на $431 млн (на 348% больше аналогичного периода 2021 года). Рост закупок угля составил 200%, увеличившись до $30 млн.

В 2022 году, по данным Министерства сельского хозяйства России, продажи муки в Грузию увеличились почти в 9 раз. С учетом того, что украинский военно-политический кризис привел к дефициту зерна на мировом рынке, наращивание российского экспорта муки помогает решать этой стране вопрос с возможным дефицитом сырья для производства хлеба.

Также важно отметить, что с января по июнь 2022 года Грузия экспортировала в Российскую Федерацию автомобилей на $14 млн. Это на 71% больше, чем в 2021 году. С учетом того, что Грузия не является производителем автомобилей, речь идет о реэкспорте данного вида товара, связанного с преодолением санкционного барьера. И наконец, в период января-ноября 2022 года денежные переводы из России составили $1,750 млрд. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За первые несколько месяцев 2023 года Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Грузии, опередив даже Турцию. В январе-апреле 2023 года российско-грузинский товарооборот составил $848,5 млн (рост на 51,5% по сравнению с 2021 годом).

Что касается самой структуры товарооборота, то в первые два месяца 2023 года Грузия экспортировала в РФ более 36 тыс. тонн ферросплавов на сумму свыше $45 млн, более 8 тыс. тонн натуральных вин (более $23 млн), 978 легковых автомобилей (более $13 млн), более 19 тыс. тонн минеральных и пресных вод (более $10 млн), более 2 тыс. тонн спиртных напитков (около $9 млн).

Кроме того, продолжилось развитие отношений по линии энергетики и сельского хозяйства.

Так, в январе-феврале 2023 года Россия поставила Грузии более 149 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (свыше $108 млн), а также более 264 тыс. тонн нефтяных газов и углеводородов (более $68 млн).

В тот же период Россия поставила Грузии свыше 32 тыс. тонн пшеницы и более 47 тыс. тонн каменного угля и полученного из него твердого топлива (более $8,2 млн), более 25 тыс. тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки (более $8 млн).

Еще более интересная картина имеет место в торговле Грузией автомобилями. За первое полугодие 2023 года экспорт Грузии в Киргизию возрос на 1 361,1%, а в Казахстан – на 280,4%. При этом в 2021 году Казахстан и Киргизия не входили даже в десятку торговых партнеров Грузии. Главным предметом экспорта стали дорогостоящие автомобили, которые реэкспортировались в Россию. За время российской спецоперации на Украине ВВП Грузии вырос на 11% в 2022 и на 7,5% в 2023 г.

В 2023 году между Россией и Грузией было возобновлено прямое авиасообщение.

Возможно, следующим шагом может стать вопрос об открытии транзитных путей через Абхазию и Южную Осетию.

Тем не менее грузинские официальные лица прямо говорят, что «разморозка» отношений с Россией не означает аналогичных шагов по отношению к нам и что они до сих пор придерживаются принципа так называемой «территориальной целостности» своей страны.

Однако нынешняя политическая «разморозка» отношений между Москвой и Тбилиси породила в определенных российских экспертных и околополитических кругах эйфорические настроения, связанные с тем, что Грузия сейчас повернется к России, что у нее нет альтернативы такому повороту, что за окончательное примирение можно заплатить инициированием создания то ли федерации, то ли конфедерации Абхазии и Грузии.

Абсолютно убежден, что в руководстве России нет и не может быть таких планов. Однако тиражирование подобного рода тезисов ведет к созданию негативного фона в абхазо-российских отношениях.

Третья зона конфликтности – ближневосточная. Как известно, 7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС осуществили масштабное нападение на территорию юга Израиля. В ответ на это Израиль начал крупную военную операцию в секторе Газа. Все это сделало возможным полномасштабную войну в регионе. Уже сегодня обсуждаются возможности расширения военных действий на Сирию, Ливан и Иран.

Чем это грозит нам? Если анализировать сирийскую гражданскую войну, то совершенно очевидно, что главным следствием «раскачки» Ближнего Востока являются крупные миграционные потоки.

В случае такого развития ситуации, нам надо быть готовыми к тому, что через закавказский регион пойдут большие потоки беженцев из стран Ближнего Востока.

Отдельно следует выделить, что в ближневосточных странах живут представители нашей диаспоры. В случае начала крупномасштабного конфликта нам придется эвакуировать наших соотечественников в Абхазию. Напомню, что мы имели такой опыт (пусть и в ограниченном масштабе) в 2013 году, когда мы эвакуировали более пятисот наших соотечественников из Сирии.

Осознавая угрозы, стоящие перед нами, руководство нашей страной уделяет большое внимание развитию Вооруженных сил республики. С 2020 по 2024 г. проводилось усовершенствование организационно-штатной структуры, последовательное наращивание боевого состава Вооруженных сил как мирного, так и военного времени, направленные на внедрение новых способов ведения боевых действий, адаптацию войск к современным условиям вооруженного противоборства, повышению боевого потенциала Вооруженных сил.

В последнее время значительно увеличилась интенсивность подготовки органов военного управления. Все они направлены на повышение возможностей войск и проводятся совместно с ВС РФ. На базе Сухумского высшего общевойскового командного училища проходят подготовку специалисты – операторы БПЛА. На Восточной границе завершено строительство фортификационных сооружений, а также построена новая дорога протяженностью 13 км.

Министерством обороны РФ предприняты меры, обеспечивающие прикрытие воздушного пространства Абхазии от ударов БПЛА.

Эти и многие другие меры, подкрепленные нашим военно-стратегическим союзом с РФ, дают нам уверенность в нашей способности отразить возможную агрессию со стороны Грузии.

Говоря о безопасности страны, мы не можем игнорировать вопросы, связанные с внутренней безопасностью. Анализ криминогенной обстановки за период с 2020 года по настоящее время показывает устойчивую тенденцию по снижению уровня преступности в республике. Органами внутренних дел осуществляются конкретные меры по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью, усилению системы профилактики правонарушений. Так, если с 2014 г. по 2019 г. было зарегистрировано 5 328 преступлений, то с 2020 г. по 1 июля 2024 г. было зарегистрировано 3 211 преступлений, т.е. на 2 117 меньше. Что касается тяжких и особо тяжких преступлений, с 2014 г. по 2019 г. их количество составило 2 613, при этом раскрываемость составляла 43%. С 2020 г. по 1 июля 2024 г. количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 1 078, т.е. меньше на 1 535 при раскрываемости 74,9%.

Если убийств с покушениями с 2014 г. по 2019 г. было совершено 117, то с 2020 г. по 1 июля 2024 г. их было совершено 65 (уменьшилось на 52 факта, т.е. на 44,5%)

Что же касается похищений граждан, то в период 2014 г. по 2019 г. было совершено 29, а с 2020 г. по 1 июля 2024 г. похищений граждан совершено 7 (уменьшилось на 28 факта, т.е. 75,9%).

Учитывая стоящие перед нами угрозы, мы должны вести взвешенную, более прагматичную политику.

Извлекая уроки из прошлого, нам необходимо правильно выстраивать свой внешнеполитический курс. Негативный исторический опыт наших взаимоотношений с соседями не должен лежать в основе нашей внешней политики.

В данной геополитической ситуации нашему обществу необходимы единство и сплоченность, чтобы выдержать натиск внешних угроз».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 20 сентября 2024 15:42
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