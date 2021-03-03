В МИД АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ПОВЕСТКУ ДНЯ 52-ГО РАУНДА ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром, спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анникой Сёдер и сотрудником по политическим вопросам Офиса Представителя ООН на международных Женевских дискуссиях Азатом Лачиняном.

С абхазской стороны во встрече также приняли участие сотрудники МИД Абхазии, участники Женевских дискуссий Лаша Авидзба, Артур Гагулия и Мадина Шамба.

В своей приветственной речи Ираклий Тужба в очередной раз подчеркнул, что для абхазской стороны наиболее важным и ключевым вопросом в рамках работы Женевских дискуссий является согласование и дальнейшее подписание документа о международных гарантиях неприменения силы.

Тужба также подчеркнул, что несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в решении данного вопроса, абхазская сторона намерена продолжить работу в формате международных Женевских дискуссий, являющихся единственной международной площадкой, в рамках которой обсуждаются вопросы безопасности на Южном Кавказе. Было отмечено, что в результате крайне деструктивной позиции грузинской стороны на протяжении многих лет процесс согласования документа о международных гарантиях неприменения вооруженной силы остается в полной стагнации.

Давая оценку эпидемиологической ситуации в Абхазии, Ираклий Тужба отметил, что ситуация нормализовалась и отмечается активное снижение заболеваемости COVID-19.

Ираклий Тужба сообщил, что в ближайшее время ожидается поставка из России в Абхазию вакцины от коронавирусной инфекции Спутник-V, которая, доказала свою наибольшую эффективность и признана как наиболее безопасная вакцина против COVID-19.

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в начале своей речи представил участникам встречи нового сопредседателя ЖД спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Аннику Сёдер. Он также подчеркнул важность обсуждения всего спектра вопросов повестки дня и выразил уверенность в проведении обстоятельной дискуссий в рамках встречи.

В свою очередь, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анника Сёдер отметила важность максимального использования всех инструментов для эффективной работы Женевских дискуссий. Она также заявила о необходимости продолжить работу в усилении роли женщин в процессе разрешения конфликтов.

В рамках обсуждения вопроса безопасности заминистра Ираклий Тужба призвал сопредседателей обратить внимание на продолжающееся усиление военно-технического сотрудничества Грузии со странами Запада. Он подчеркнул, что абхазская сторона расценивает эти процессы как прямую угрозу собственной безопасности. Кроме того, активное наращивание военного потенциала Грузии может привести к непредсказуемым последствиям и спровоцирует новую эскалацию напряженности в регионе.

Ираклий Тужба сообщил, что МИД Абхазии регулярно выступает с заявлениями, в которых призывает международное сообщество принять меры по недопущению милитаризации региона. При этом призывы абхазской стороны остаются без какого-либо реагирования со стороны представителей международных структур. Дипломат подчеркнул, что, учитывая все вызовы и угрозы, которые возникают перед Республикой Абхазия, в качестве ответной меры для обеспечения собственной безопасности абхазская сторона намерена идти по пути развития и укрепления военно-технического сотрудничества со своим стратегическим союзником - Российской Федерацией, которая выступает гарантом безопасного и мирного развития республики.

В ходе встречи состоялось также обсуждение ряда других вопросов повестки дня, связанных с гуманитарными аспектами сотрудничества.

Проведение очередного 52 - го раунда международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 25-26 марта 2021 года.