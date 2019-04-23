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Абхазия Информ

МИД РА: АБХАЗО-РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ НЕ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ КАКОГО-ЛИБО ГОСУДАРСТВА И НОСЯТ СУГУБО ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.

Новости Четверг, 25 апреля 2019 13:21
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МИД РА: АБХАЗО-РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ НЕ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ КАКОГО-ЛИБО ГОСУДАРСТВА И НОСЯТ СУГУБО ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.

Сухум. 25 апреля 2019 тг. Абхазия-Информ. «Абхазо-российские военные учения не направлены против какого-либо государства и носят сугубо оборонительный характер». Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии сделанном в связи с заявлениями грузинских официальных лиц о «растущей милитаризации» Абхазии, «демонстрации силы» и нарушении норм международного права. 

МИД РА напоминает о том, что абхазо-российские межгосударственные отношения строятся на основе двусторонних соглашений, не затрагивающих права и интересы других государств и не нарушающих международное право. «Договорно-правовая база двух стран охватывает все основные аспекты межгосударственного взаимодействия. Военно-техническое сотрудничество – одно из важнейших направлений союзнических абхазо-российских отношений», - отмечается в комментарии.

*** КОММЕНТАРИЙ МИД РА

Грузинские официальные лица выступили с рядом заявлений в связи с проходящими в Республике Абхазия учениями объединенной группировки войск (сил) России и Абхазии. Из опубликованных заявлений следует, что в Тбилиси обеспокоены «растущей милитаризацией» Абхазии, считают проведение учений «нарушением международного права» и рассматривают их как «демонстрацию силы».

Считаем необходимым отметить, что абхазо-российские военные учения не направлены против какого-либо государства и носят сугубо оборонительный характер.

Следует также напомнить, что отношения между Абхазией и Россией строятся на основе двусторонних соглашений, не затрагивающих права и интересы других государств и не нарушающих международное право. Договорно-правовая база двух стран охватывает все основные аспекты межгосударственного взаимодействия. Военно-техническое сотрудничество – одно из важнейших направлений союзнических абхазо-российских отношений.

Военная составляющая в отношениях Абхазии и России имеет особую значимость в условиях наращивания взаимодействия между Грузией и НАТО. В Республике Абхазия вызывает серьезную обеспокоенность проводимый Вашингтоном и Брюсселем курс на поощрение военных амбиций Грузии. Очевидные элементы милитаризма в политике Тбилиси, проявляющиеся в регулярных масштабных военных учениях, создании тренировочных центров и модернизации военной инфраструктуры по натовским стандартам лишь подрывают усилия сторон по достижению прочного мира в Закавказье, осложняют проведение конструктивного диалога в рамках Женевских дискуссий.

Республика Абхазия, исходя из приоритета обеспечения национальной безопасности, намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией и адекватно реагировать на любые потенциальные вызовы.


Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2019 13:41
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