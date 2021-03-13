ГЛАВА МИД ОЗНАКОМИЛСЯ С ПРОЕКТАМИ УВКБ ООН В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ

Сухум. 13 марта 2021. Абхазия-Информ. 13 марта Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове совместно с постоянным координатором ООН Сабиной Махель и Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Кемлин Ферли посетил село Акуаска Очамчырского района, Галхучскую школу Ткуарчалского района, село Абыркыт Галского района, а также встретился с получателями помощи в рамках проектов УВКБ ООН.

Первым пунктом в ходе поездки был осмотр мельницы в селе Акуаска Ткуарчалского района отремонтированной при финансовой поддержке УВКБ ООН. Глава села Тенгиз Какубава рассказал, что услугами мельницы пользуются как жители села Акуаска так и жители близлежащих сел. Он также выразил слова благодарности УВКБ ООН за оказанную помощь в восстановлении мельницы.

Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове также пообщался с некоторыми представителями из числа получателей гуманитарной помощи от неправительственных организаций проживающих в селе Гудаа Очамчырского района. Местные жители рассказали Министру о неоценимой помощи со стороны организаций и поблагодарили за оказанную поддержку.

Советник по правовым вопросам УВКБ ООН Мария Волошкевич сообщила Министру о том, что в рамках программы оказания гуманитарной помощи УВКБ ООН совместно с организацией «Движение против голода» обеспечили всех жителей села продуктами питания и дезинфицирующими средствами на 3 месяца. Кроме того, организация помогла в приобретении сельскохозяйственной техники активной фермерской группе людей.

Мария Волошкевич отметила, что в одном из реализованных проектов была вовлечена молодежь. Она сообщила, что по окончании образовательного тренинга по работе с деревом был открыт цех по производству мебели. Помимо коммерческой деятельности данный цех занимается снабжением предметов мебели уязвимых слоев населения.

Следующим объектом для посещения стала Галхучская средняя школа №3 Ткуарчалского района, в которой были проведены работы по улучшению водоснабжения и санитарных условий. Проект был реализован организацией «Движение против голода» в рамках совместной программы УВКБ ООН и ЮНИСЕФ.

Представители международных организации ознакомили Министра с еще одним реализованным проектом в селе Абыркыт Галского района, где УВКБ ООН поддержала инициативу местного населения по улучшению водоснабжения села.

Глава Галского района Константин Пилия который также сопровождал Министра поблагодарил представителей международных организаций за их активную деятельность и постоянную поддержку уязвимым слоям населения.

В офисе УВКБ ООН в городе Гал Даур Кове провел выездную встречу с представителями организаций. В ходе беседы прошло обсуждение как реализованных, так и текущих проектов, осуществляемых на территории Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.