ОДИССЕЙ БИГВАВА: ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА АБХАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОВЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ФАКТОМ

«В связи с публикацией в «Известиях» материала со ссылкой на комментарий МИД России от 3 декабря 2025 года считаем необходимым прояснить позицию Республики Абхазия по ряду затронутых вопросов.

Позиция МИД России объективно отражает существующую сегодня ситуацию. Выдвигаемое Тбилиси предварительное требование об отказе от признания Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства Российской Федерацией лишает диалог конструктивной основы. Признание Россией суверенитета Абхазии в 2008 году является правовым и политическим фактом, учитывающим исторический контекст и волю абхазского народа. Вопрос о статусе Республики Абхазия не подлежит обсуждению.

Основным препятствием для нормализации ситуации остается политика Грузии, направленная на международную изоляцию Абхазии и блокирование любого взаимодействия.

Несмотря на политические сложности, регион обладает потенциалом для прагматичного сотрудничества в интересах населения. Об этом свидетельствуют и значительный растущий товарооборот между Россией и Грузией, и увеличение грузопотоков через ключевые транспортные и логистические коридоры региона, и сохранение авиасообщения, туристических и культурных обменов.

Республика Абхазия, как суверенное государство, выступает за стабильность и открыта к практическому диалогу по широкому кругу вопросов, включая безопасность и гуманитарную сферу. Такой диалог возможен только при учёте существующих политико-правовых реалий. Стратегическое партнёрство с Российской Федерацией является основой стабильности и развития Абхазии и региона в целом.

Для нормализации отношений от грузинской стороны необходимы конструктивный подход, отказ от ультиматумов и прекращение политики блокирования диалога», – сказал Одиссей Бигвава.