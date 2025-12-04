 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОРХАН ШАМБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ТОРГПРЕДА АБХАЗИИ В РОССИИ

Новости Четверг, 04 декабря 2025 13:06
Оцените материал
(0 голосов)
ОРХАН ШАМБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ТОРГПРЕДА АБХАЗИИ В РОССИИ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Орхан Шамба освобожден от исполнения обязанностей торгпреда Абхазии в России. Распоряжение подписал премьер-министр Владимир Делба. До назначения нового главы Торгпредства руководство деятельностью представительства возложено на министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия.

Орхан Шамба был назначен торговым представителем Абхазии в России 25 октября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 04 декабря 2025 13:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОДИССЕЙ БИГВАВА: ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА АБХАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОВЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ФАКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В СУХУМЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.