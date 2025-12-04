ОРХАН ШАМБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ТОРГПРЕДА АБХАЗИИ В РОССИИ
Новости Четверг, 04 декабря 2025 13:06
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Орхан Шамба освобожден от исполнения обязанностей торгпреда Абхазии в России. Распоряжение подписал премьер-министр Владимир Делба. До назначения нового главы Торгпредства руководство деятельностью представительства возложено на министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия.
Орхан Шамба был назначен торговым представителем Абхазии в России 25 октября 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.
