Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Строительство Дома национальной музыки в Сухуме идет полным ходом. Культурный объект будет построен на месте здания на улице Лакоба, где в прошлом жила семья Сергея Кириенко. Проект реализуется на личные средства первого замруководителя Администрации президента России и будет передан Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария.