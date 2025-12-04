СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В СУХУМЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Строительство Дома национальной музыки в Сухуме идет полным ходом. Культурный объект будет построен на месте здания на улице Лакоба, где в прошлом жила семья Сергея Кириенко. Проект реализуется на личные средства первого замруководителя Администрации президента России и будет передан Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария.
Архитекторы провели большую исследовательскую работу, чтобы восстановить здание в духе сухумской архитектуры XX века с бережным отношением к историческому облику.
Согласно проекту архитектора Камы Кация, на первом этаже разместится выставочный зал с национальными музыкальными инструментами, на втором – мастерские и репетиционный зал для камерных концертов.
Завершение строительства намечено на конец 2026 года.
Последнее от Super User
- В МО СОСТОЯЛСЯ ОПЕРАТИВНО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ВС
- ОРХАН ШАМБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ТОРГПРЕДА АБХАЗИИ В РОССИИ
- ОДИССЕЙ БИГВАВА: ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА АБХАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОВЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ФАКТОМ
- ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ЛИИ ГУРЦКАЯ НАПРАВЛЕНО В СУД