июня 24 2024

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В СУХУМЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Сухум. 4 декабря 2025 г.
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Строительство Дома национальной музыки в Сухуме идет полным ходом. Культурный объект будет построен на месте здания на улице Лакоба, где в прошлом жила семья Сергея Кириенко. Проект реализуется на личные средства первого замруководителя Администрации президента России и будет передан Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария.

Архитекторы провели большую исследовательскую работу, чтобы восстановить здание в духе сухумской архитектуры XX века с бережным отношением к историческому облику.

Согласно проекту архитектора Камы Кация, на первом этаже разместится выставочный зал с национальными музыкальными инструментами, на втором – мастерские и репетиционный зал для камерных концертов.

Завершение строительства намечено на конец 2026 года.

