В МО СОСТОЯЛСЯ ОПЕРАТИВНО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ВС

Новости Четверг, 04 декабря 2025 13:14
В МО СОСТОЯЛСЯ ОПЕРАТИВНО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ВС

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Республики Абхазия состоялся оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил. В работе сбора принял участие вице-президент Беслан Бигвава. Мероприятие было проведено в рамках начала нового учебного года в Вооружённых силах, стартовавшего 1 декабря.

Обращаясь к участникам, он от имени Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами, президента Республики Абхазия Бадры Гунба, поздравил личный состав с началом учебного года и отметил важность повышения профессиональной подготовки военнослужащих.

Вице-президент подчеркнул, что современные вызовы международной безопасности, неопределённость мировой политики и сложность внешнеполитической обстановки требуют эффективных действий по укреплению национальной безопасности Республики Абхазия.

В этой связи особое значение приобретает развитие всех компонентов системы безопасности страны, включая государственную, военную, общественную, информационную и экономическую сферы.

Отдельное внимание в выступлении было уделено задачам по совершенствованию Вооружённых сил.

Беслан Бигвава отметил необходимость повышения согласованности действий всех видов и родов войск, усиления мобильности и манёвренности, внедрения современных подходов и нестандартных форм ведения боевых действий.

Среди приоритетов также были обозначены улучшение условий службы и быта военнослужащих, совершенствование системы обучения, укрепление учебно-материальной базы и обеспечение надёжного тылового и финансового сопровождения.

В рамках сбора были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности государства, обсуждены организационно-методические указания Верховного главнокомандующего по подготовке Вооружённых сил в 2026 учебном году, а также определены ключевые направления работы на предстоящий период.

