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Абхазия Информ

ПЛАНОВОЕ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

Новости Четверг, 18 апреля 2024 19:19
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ПЛАНОВОЕ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны проведено плановое командно-штабное мобилизационное учение с резервными формированиями военного времени и комплектующими их военными комиссариатами

КШМУ стало очередным этапом широкомасштабных учений, охватывающих органы военного управления вооруженных сил, соединения и части резерва, формирования территориальной обороны, военные комиссариаты.

На учениях отрабатывались вопросы взаимодействия резервных формирований с командованием воинских частей и подразделений вооруженных сил, военными комиссариатами.

По замыслу КШМУ был выполнен комплекс задач в составе органов управления различного уровня с присущими им функциональными обязанностями.

Учение проходило на фоне длительной, динамично развивающейся обстановки. На каждом этапе отрабатывалась группа логически взаимосвязанных учебных вопросов.

В ходе учений офицеры, с учетом передового опыта, получили практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решения командиров резервных формирований и подразделений на оборону с учетом выработки более совершенных методов управления войсками.

На завершающем этапе командно-штабных мобилизационных учений на полигоне Цабал, приняли участие военнослужащие стрелковых бригад, подразделения быстрого реагирования.

В КШМУ также была задействована армейская авиация (боевые самолеты и вертолеты), беспилотные ударные летательные аппараты, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия.

Личный состав в ходе учений показал высокую выучку и готовность к выполнению задач по предназначению. Цели, поставленные руководителем КШМУ участникам учения, достигнуты.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 18 апреля 2024 19:22
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