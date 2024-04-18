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Абхазия Информ

ГОССТАНДАРТ АБХАЗИИ ПРИЗНАЛ НЕБЕЗОПАСНЫМИ ЗИПЛАЙНЫ ПО ДОРОГЕ К ОЗЕРУ РИЦА

Новости Четверг, 18 апреля 2024 19:11
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ГОССТАНДАРТ АБХАЗИИ ПРИЗНАЛ НЕБЕЗОПАСНЫМИ ЗИПЛАЙНЫ ПО ДОРОГЕ К ОЗЕРУ РИЦА

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. По итогам плановой инспекции, проведенной в преддверии курортного сезона Госстандартом и Министерством туризма Абхазии, Специалисты Госстандарта признали шесть из семи зиплайнов, установленных по дороге к озеру Рица в Рицинском реликтовом национальном парке, небезопасными и рекомендуют приостановить их деятельность до устранения всех нарушений.

«На аттракционах по дороге к высокогорному озеру Рица выявлен ряд грубейших нарушений техники безопасности, таких, как отсутствие разрешения на строительство объекта, разрушенные смотровые площадки, отсутствие ограждений, натянутый под высоковольтными линиями канатный спуск и др. Из семи зиплайнов нормам соответствует только один, все остальные эксплуатации не подлежат, а некоторые крайне опасны для жизни», – сообщает АГТРК со ссылкой на специалистов.

По словам госинспектора департамента технического и энергетического надзора Госстандарта Абхазии Сергея Потемкина, на сегодняшний день можно эксплуатировать только зиплайн на Голубом озере.

«В проекте на строительство таких объектов должно быть рассчитано все – основа, масса бетона и диаметр каната, и какой проезд, на какую длину можно это делать или нельзя. Никаких опасностей рядом не должно быть, и тем более, линий электропередач», – сказал он.

Кроме того, на каждом аттракционе должны быть сменные журналы об ежедневном осмотре металлоконструкций и канатов, обученный, аттестованный персонал, ответственные лица, инструкция по безопасности, каски, жилеты.

Начальник департамента технического и энергетического надзора Госстандарта Эрик Кокоскерия сказал, что объектам, на которых выявлены нарушения и ранее были даны предписания, но повторная проверка показала, что они не были выполнены.

«Будем писать в администрации городов и районов письма, чтобы эти объекты были остановлены до устранения нарушений», – сказал он.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 18 апреля 2024 19:19

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