АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ МЧС
Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о подготовке к летнему курортному сезону. Службы МЧС осуществляют проверку объектов размещения туристов на готовность к чрезвычайным ситуациям – пожаробезопасность и эвакуационную готовность.
Кроме того, совместно с местными администрациями ведется расчистка морских и речных пляжных территорий, русел рек в зонах отдыха. Проверку проходят региональные отделения МЧС, медицинская и водолазная службы. Лев Квициния доложил премьер-министру ситуацию с кадровой укомплектованностью подразделений министерства.
Александр Анкваб поручил руководителю МЧС основательно подготовиться к усиленному режиму несения службы в курортный сезон.
Об этом сообщает сайт КМ.