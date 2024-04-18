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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ МЧС

Новости Четверг, 18 апреля 2024 19:09
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ МЧС

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о подготовке к летнему курортному сезону. Службы МЧС осуществляют проверку объектов размещения туристов на готовность к чрезвычайным ситуациям – пожаробезопасность и эвакуационную готовность.

Кроме того, совместно с местными администрациями ведется расчистка морских и речных пляжных территорий, русел рек в зонах отдыха. Проверку проходят региональные отделения МЧС, медицинская и водолазная службы. Лев Квициния доложил премьер-министру ситуацию с кадровой укомплектованностью подразделений министерства.

Александр Анкваб поручил руководителю МЧС основательно подготовиться к усиленному режиму несения службы в курортный сезон.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 18 апреля 2024 19:10

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