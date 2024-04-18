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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МИД АБХАЗИИ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Новости Четверг, 18 апреля 2024 19:06
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СОТРУДНИКИ МИД АБХАЗИИ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. При Управлении профессиональной переподготовки в сфере международных отношений Дипломатической академии МИД России, прошли курсы повышения квалификации для сотрудников МИД Абхазии.

Учебно-тематический план курсов проходил по направлению – «Переговоры. Заключение договоров, соглашений, контрактов».

В числе слушателей курсов также были сотрудники Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 18 апреля 2024 19:09
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