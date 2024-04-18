СОТРУДНИКИ МИД АБХАЗИИ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Новости Четверг, 18 апреля 2024 19:06
Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. При Управлении профессиональной переподготовки в сфере международных отношений Дипломатической академии МИД России, прошли курсы повышения квалификации для сотрудников МИД Абхазии.
Учебно-тематический план курсов проходил по направлению – «Переговоры. Заключение договоров, соглашений, контрактов».
В числе слушателей курсов также были сотрудники Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации.