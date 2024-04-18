Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. Генеральный директор Русского театра драмы им. Ираклий Хинтба принимает участие в «Балтийском культурном форуме – 2024». Шестой Балтийский культурный форум – главное деловое культурное событие года в Калининградской области. Он продлится три дня, с 17 по 19 апреля, собрав более 100 высококлассных спикеров и более 600 участников из различных сфер.