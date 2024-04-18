ИРАКЛИЙ ХИНТБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В БАЛТИЙСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ – 2024
Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. Генеральный директор Русского театра драмы им. Ираклий Хинтба принимает участие в «Балтийском культурном форуме – 2024». Шестой Балтийский культурный форум – главное деловое культурное событие года в Калининградской области. Он продлится три дня, с 17 по 19 апреля, собрав более 100 высококлассных спикеров и более 600 участников из различных сфер.
Основная тема форума – «Философия культуры» в самом широком смысле.
На открытии фестиваля выступили министр культуры России Ольга Любимова, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и другие известные личности.
В программе форума 27 заседаний по ключевым направлениям развития культуры и искусства. В рамках БКФ также состоялись V Международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры» и Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров, где выступил в качестве спикера Ираклий Хинтба.