ПЛАНОВАЯ ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ НОВОГО КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА ведут плановую подготовку к открытию нового купального сезона. Патрульные катера и иные служебные плавсредства проходят тщательный техосмотр, очищаются от придонных наслоений и покрываются защитной краской.

Вновь приобретенное водолазное оборудование проходит тестирование и настраивается по оптимальным параметрам. Личный состав ГИМС в интенсивном режиме проводит плановые практические занятия и инструктаж.

По словам руководства ГИМС МЧС конкретные сроки открытия купального сезона будут определены на совместной встрече с руководителями всех районов Абхазии.