КОММЕНТАРИЙ МВД

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. В социальных сетях абхазского сегмента сети Интернет распространяется информация о задержанном в ночь на 17.04.2024 г. и якобы избитом подростке в УВД по г. Сухум. В связи с чем МВД Абхазии информирует граждан и представителей СМИ, что в ходе патрулирования в рамках профилактических мероприятий по предупреждению административных правонарушений и преступлений уголовного характера в г. Сухум, по ул. Агумава, в районе здания городского Суда, примерно в 3 часа ночи 17 апреля, дежурным экипажем из числа сотрудников уголовного розыска был замечен молодой человек в накинутом капюшоне, который вызвал оперативный интерес.

При приближении сотрудников милиции последний предпринял попытку скрыться, не реагируя на законные требования сотрудников остановиться, убегая в сторону ул. Гулия, где был настигнут.

Несовершеннолетний Гамгия Г. И. 2008 г.р. был доставлен в УВД по г. Сухум, где впоследствии с подростком и с его отцом проведена профилактическая беседа, после чего юноша отпущен.

По данному факту проводится служебная проверка.

Инспекция по делам несовершеннолетних напоминает родителям о необходимости надлежащего контроля над несовершеннолетними. В частности, недопущение пребывания подростков на улице и в общественных местах в позднее время суток без сопровождения старших.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.