С 23 ПО 30 ОКТЯБРЯ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ
Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. С 23 по 30 октября пункты пропуска на абхазо-грузинской государственной границе будут закрыты для выезда и въезда в Республику Абхазия для всех категории граждан, за исключением работников Ингур-ГЭС, граждан Республики Абхазия, а также постоянно проживающих в Абхазии иностранных граждан и лиц без гражданства для въезда в нашу республику.
Распоряжение об этом подписал в пятницу, 18 октября президент Абхазии Аслан Бжания.
Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан Абхазии, недопущения создания инцидентов на государственной границе в связи с проведением парламентских выборов в Грузии 26 октября.
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