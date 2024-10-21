С 23 ПО 30 ОКТЯБРЯ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. С 23 по 30 октября пункты пропуска на абхазо-грузинской государственной границе будут закрыты для выезда и въезда в Республику Абхазия для всех категории граждан, за исключением работников Ингур-ГЭС, граждан Республики Абхазия, а также постоянно проживающих в Абхазии иностранных граждан и лиц без гражданства для въезда в нашу республику.