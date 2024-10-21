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Абхазия Информ

С 23 ПО 30 ОКТЯБРЯ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ

Новости Понедельник, 21 октября 2024 13:42
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С 23 ПО 30 ОКТЯБРЯ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. С 23 по 30 октября пункты пропуска на абхазо-грузинской государственной границе будут закрыты для выезда и въезда в Республику Абхазия для всех категории граждан, за исключением работников Ингур-ГЭС, граждан Республики Абхазия, а также постоянно проживающих в Абхазии иностранных граждан и лиц без гражданства для въезда в нашу республику.

Распоряжение об этом подписал в пятницу, 18 октября президент Абхазии Аслан Бжания.

Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан Абхазии, недопущения создания инцидентов на государственной границе в связи с проведением парламентских выборов в Грузии 26 октября.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 21 октября 2024 13:44

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