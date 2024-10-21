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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ИЗЪЯТ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫЙ ТОВАР

Новости Понедельник, 21 октября 2024 13:35
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В СУХУМЕ ИЗЪЯТ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫЙ ТОВАР

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий должностные лица УБК и ТП ГТК РА досмотрели торговое помещение, принадлежащее ИП Гудалия Д.Г. В результате проверки обнаружен ввезенный ранее с нарушением таможенных правил товар в количестве 335 ед.

Также, в Сухуме, были обнаружены ввезенные ранее с нарушением таможенных правил автомобильные запчасти в количестве 313 ед.

Товары изъяты. Материалы дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 21 октября 2024 13:42

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