В СУХУМЕ ИЗЪЯТ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫЙ ТОВАР
Новости Понедельник, 21 октября 2024 13:35
Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий должностные лица УБК и ТП ГТК РА досмотрели торговое помещение, принадлежащее ИП Гудалия Д.Г. В результате проверки обнаружен ввезенный ранее с нарушением таможенных правил товар в количестве 335 ед.
Также, в Сухуме, были обнаружены ввезенные ранее с нарушением таможенных правил автомобильные запчасти в количестве 313 ед.
Товары изъяты. Материалы дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований.
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