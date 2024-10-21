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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МИНЗДРАВОМ РОССИИ И МЧС АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 21 октября 2024 13:32
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МИНЗДРАВОМ РОССИИ И МЧС АБХАЗИИ

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло совещание в режиме видеоконференции по вопросу реализации Меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в области ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

С российской стороны были задействованы представители Федерального и Краснодарского регионального центров медицины катастроф, а также департамента по международному сотрудничеству Минздрава России.

С абхазской стороны в видеоконференции приняли участие первый заместитель министра по ЧС Тигран Делибалтян, начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация, начальник медицинского управления МЧС Андзор Гоов.

Стороны отметили положительную динамику в решении конкретных организационных и практических вопросов по части оказания помощи гражданам обоих государств при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуациях, а также доставке пострадавших в лечебные учреждения России и Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 21 октября 2024 13:35

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