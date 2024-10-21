СЕРГЕЙ ШАМБА ПОЗДРАВИЛ ХАЛЕДА АБАЗА С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ МЭРА ГОРОДА ЛАТАКИЯ

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба поздравил доктора Халеда Уалида Абаза с официальным вступлением в должность Мэра города Латакия.

«В Вашем активе – значимые профессиональные достижения, солидный опыт ответственной работы, прежде всего в правительстве Сирийской Арабской Республики.

Глубоко убежден, что славные традиции и государственный опыт семьи Абаза помогут Вам претворить в жизнь перспективные планы и замыслы во благо населения города Латакия».

Сергей Шамба пожелал Халеду Уалиду Абаза последовательно решать задачи, направленные на развитие города, повышение его привлекательности, укрепления благосостояния и безопасности жителей в это непростое время, а также успехов и новых достижений на этом нелегком посту.