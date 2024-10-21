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Абхазия Информ

ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БРИКС

Новости Понедельник, 21 октября 2024 13:27
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ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БРИКС

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению Министерства иностранных дел Венесуэлы принял участие в форуме «БРИКС: многополярный мир в процессе строительства». Мероприятие проходило в МИД Венесуэлы под председательством министра иностранных дел Ивана Хиль Пинто. На нем присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители МИД Венесуэлы, СМИ и другие гости.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в своей речи, в частности, подчеркнул важность XVI саммита БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в России. Он отметил, что это позволит расширить взаимодействие со странами, разделяющими общие ценности.

Посол Бразилии Жилвана Мария де Оливейра подтвердила неприятие ее страной санкций, введенных в отношении Венесуэлы и других членов международной группы великими, крайне правыми державами.

«Мы не признаем легитимность этих принудительных и односторонних мер», – пояснила де Оливейра.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль подтвердил готовность Венесуэлы присоединиться к задачам, направленным на построение нового мирового порядка через БРИКС, блок развивающихся стран, к которому Венесуэла стремится присоединиться в качестве полноправного члена на предстоящем саммите в Казани.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы отверг политику давления, проводимую Западом, и заявил, что она направлена на доминирование и экономическое порабощение развивающихся стран.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 21 октября 2024 13:30

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