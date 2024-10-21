МАРИСКАЛЬ – ПОБЕДИТЕЛЬ СКАЧКИ НА «ПРИЗ ОСЕННИЙ»

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. Марискаль владельца Ахры Ашуба стал победителем скачки на «Приз осенний» среди жеребцов и кобыл двух лет арабской породы на 1400 метров. Скачка прошла на Краснодарском ипподроме в рамках закрытия скакового сезона.

В этой же скачке четвертое призовое место заняла лошадь по кличке Гадалка Беслана Абхазава.

Еще один скакун Ахры Ашуба по кличке Старк – стал вторым в скачке на «Приз прощальный». Скачка проходила среди лошадей арабской породы четырех лет и старше на дистанции 2000 метров.

Апсны Стихия Астамура Квициния заняла четвертое призовое место в скачке на «Приз Трансвааль» (имени Леона Манташева). Она проходила среди чистокровных английских лошадей двух лет на дистанции 1600 метров.