ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЮСТА И ФСИН РОССИИ

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Абхазии состоялась официальная встреча генпрокурора Адгура Агрба с представителями Министерства юстиции России и Федеральной службы исполнения наказаний России.

Российскую сторону представляли от Министерства юстиции Российской Федерации – замдиректора Департамента международного права и сотрудничества Дмитрий Бабекин, замдиректора Департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Роман Цыганов, замначальника отдела международных связей Департамента международного права и сотрудничества Светлана Маркарова, от ФСИН России – замначальника отдела экстрадиции Управления исполнения приговоров и специального учета Айрат Фаткуллин.

В ходе абхазо-российских экспертных консультаций обсуждались актуальные вопросы международного сотрудничества, возникающие в рамках исполнения обязательств по Договору между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы от 28 мая 2015 года.

Адгур Агрба отметил, что абхазская сторона нацелена на всестороннее развитие и укрепление сотрудничества с Министерством юстиции Российской Федерацией и считает, что такое сотрудничество должно способствовать достижению целей справедливости и социальной реабилитации осужденных лиц.

Состоявшаяся встреча стала очередным важным шагом в укреплении и дальнейшем развитии сотрудничества в сфере передачи осужденных между Абхазией и Россией.