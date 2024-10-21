ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРОВЕРИЛ СТОЛИЧНЫЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Все медучреждения обеспечены дизельными генераторами необходимой мощности, которые прошли технический осмотр и готовы к работе, запасы топлива есть. Но в городской больнице мощности собственного генератора не хватает на все отделения. Вопрос планируется обсудить совместно с Администрацией Сухума. С автопарком проблем у медучреждений нет, все машины исправны.

Министр здравоохранения передал в дар городской клинической больнице новый дефибриллятор.

«В будущем планируется закупить четыре функциональные кровати с электроприводом и пять прикроватных медицинских мониторов», – отметил Бутба.

В Национальном онкологическом центре завершены работы по укладке дренажных труб для отведения грунтовых вод от здания.

«Хочется выразить большую благодарность правительству Абхазии за быстрое реагирование и решение нашей проблемы», – отметил и.о. главврача Нарт Гамгия.