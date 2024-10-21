ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРОВЕРИЛ СТОЛИЧНЫЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил городскую клиническую больницу №2, Сухумскую инфекционную больницу, Национальный онкологический центр и Республиканский наркологический диспансер.
Все медучреждения обеспечены дизельными генераторами необходимой мощности, которые прошли технический осмотр и готовы к работе, запасы топлива есть. Но в городской больнице мощности собственного генератора не хватает на все отделения. Вопрос планируется обсудить совместно с Администрацией Сухума. С автопарком проблем у медучреждений нет, все машины исправны.
Министр здравоохранения передал в дар городской клинической больнице новый дефибриллятор.
«В будущем планируется закупить четыре функциональные кровати с электроприводом и пять прикроватных медицинских мониторов», – отметил Бутба.
В Национальном онкологическом центре завершены работы по укладке дренажных труб для отведения грунтовых вод от здания.
«Хочется выразить большую благодарность правительству Абхазии за быстрое реагирование и решение нашей проблемы», – отметил и.о. главврача Нарт Гамгия.