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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Новости Понедельник, 21 октября 2024 18:03
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. На основании законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об обороне», во исполнение указа президента от 19 сентября 2024 года «О призыве в октябре-декабре 2024 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре 2024 года на военную службу граждан Абхазии.

Министерству обороны Абхазии поручено обеспечить призыв в октябре-декабре 2024 года на военную службу граждан в Вооруженные силы и осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Администрациям города Сухум и районов поручается создать призывные комиссии в соответствии с требованиями закона «О воинской обязанности и военной службе». Главы администраций сел и поселков, другие ответственные за военно-учебную работу лица обязаны осуществить оповещение и явку призывников на заседания районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум.

МВД поручено выделить в состав призывных комиссий представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Абхазии.

Министерству здравоохранения поручено выделить в состав призывных комиссий врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников. 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство обороны Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 21 октября 2024 18:06

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