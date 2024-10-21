КОМАНДА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. Команда Абхазии участвует в Международной олимпиаде по экологии в Сириусе, сообщает Министерство просвещения.
Часть заданий будет практической, участники должны будут провести самостоятельные исследования в Кавказском заповеднике.
Олимпиада – часть мероприятий научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам экологии и изменения климата, свои силы в ней пробуют 30 школьников из семи стран: Абхазии, России, Беларуси, Индонезии, Таджикистана, Пакистана, Сейшельских островов.