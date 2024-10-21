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Абхазия Информ

КОМАНДА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ

Новости Понедельник, 21 октября 2024 17:57
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КОМАНДА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. Команда Абхазии участвует в Международной олимпиаде по экологии в Сириусе, сообщает Министерство просвещения.

Часть заданий будет практической, участники должны будут провести самостоятельные исследования в Кавказском заповеднике.

Олимпиада часть мероприятий научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам экологии и изменения климата, свои силы в ней пробуют 30 школьников из семи стран: Абхазии, России, Беларуси, Индонезии, Таджикистана, Пакистана, Сейшельских островов.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 21 октября 2024 18:02

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