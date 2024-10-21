КОЛОННА С ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ НАПРАВИЛАСЬ В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Сухум. 21 октября 2024. Абхазия-Информ. Из Сухума в Курскую область направилась колонна с гуманитарной помощью для жителей региона. Абхазские спасатели доставят в эту российскую область, подвергшуюся нападению со стороны украинских вооруженных формирований, более 30 тонн груза.

Сотрудники МЧС во главе с министром Львом Квициния везут в Курск продукты питания: крупы, сахар, консервы, бутилированную воду, а также средства личной гигиены.

Гуманитарный груз собран на личные пожертвования граждан, а также при финансовом участии коммерческих организаций нашей страны.

Гуманитарная акция проводится при поддержке правительства Абхазии.