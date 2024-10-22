 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНЭКОНОМИКИ СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ

Новости Вторник, 22 октября 2024 18:01
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНЭКОНОМИКИ СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Абхазии состоялась встреча с представителями Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы и Государственного таможенного комитета РА. На совещании была отмечена важность создания условий для комфортного перехода участников внешнеэкономической деятельности на новое нормативное регулирование в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 года Таможенного кодекса Абхазии.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой подзаконных актов, принятие которых обусловлено кодексом.

Первый заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа проинформировал о проделанной работе и принятых нормативных правовых актах. Разработка нормативной базы продолжается в рабочем режиме.

Также состоялась встреча с руководителем ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» Сергеем Абулгафаровым.

Стороны обсудили вопрос внесения изменений в Регламент взаимодействия государственных органов Республики Абхазия, Министерства экономического развития Российской Федерации и ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, планируемых к реализации в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 22 октября 2024 18:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЮСТА И ФСИН РОССИИ ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЭКЦ МВД РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.