В МИНЭКОНОМИКИ СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ
Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Абхазии состоялась встреча с представителями Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы и Государственного таможенного комитета РА. На совещании была отмечена важность создания условий для комфортного перехода участников внешнеэкономической деятельности на новое нормативное регулирование в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 года Таможенного кодекса Абхазии.
Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой подзаконных актов, принятие которых обусловлено кодексом.
Первый заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа проинформировал о проделанной работе и принятых нормативных правовых актах. Разработка нормативной базы продолжается в рабочем режиме.
Также состоялась встреча с руководителем ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» Сергеем Абулгафаровым.
Стороны обсудили вопрос внесения изменений в Регламент взаимодействия государственных органов Республики Абхазия, Министерства экономического развития Российской Федерации и ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, планируемых к реализации в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
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