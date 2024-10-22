В МИНЭКОНОМИКИ СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Абхазии состоялась встреча с представителями Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы и Государственного таможенного комитета РА. На совещании была отмечена важность создания условий для комфортного перехода участников внешнеэкономической деятельности на новое нормативное регулирование в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 года Таможенного кодекса Абхазии.