ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЭКЦ МВД РОССИИ

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В программе пребывания специалистов МВД Абхазии в Российской Федерации предусмотрено ознакомление с деятельностью экспертно-криминалистических подразделений МВД России. Им будут представлены передовые наработки по исследованию материалов, веществ и изделий, компьютерным, радиотехническим, автотехническим, взрывотехническим и пожарно-техническим экспертизам, психофизиологическим исследованиям.

Делегацию МВД Абхазии возглавил главный советник министра внутренних дел Инал Маршания. В составе делегации начальник ЭКЦ МВД Руслан Дбар, главный эксперт отдела специальных экспертиз ЭКЦ Адамыр Аргун и эксперт того же отдела Баграт Зантария.

В рамках рабочей встречи начальник ЭКЦ МВД России Вадим Казьмин обсудил с представителями абхазской делегации актуальные вопросы двустороннего сотрудничества криминалистических подразделений и обучения сотрудников МВД Республики Абхазия на базе Центра.