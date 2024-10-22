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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЭКЦ МВД РОССИИ

Новости Вторник, 22 октября 2024 18:04
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ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЭКЦ МВД РОССИИ

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В программе пребывания специалистов МВД Абхазии в Российской Федерации предусмотрено ознакомление с деятельностью экспертно-криминалистических подразделений МВД России. Им будут представлены передовые наработки по исследованию материалов, веществ и изделий, компьютерным, радиотехническим, автотехническим, взрывотехническим и пожарно-техническим экспертизам, психофизиологическим исследованиям.

Делегацию МВД Абхазии возглавил главный советник министра внутренних дел Инал Маршания. В составе делегации начальник ЭКЦ МВД Руслан Дбар, главный эксперт отдела специальных экспертиз ЭКЦ Адамыр Аргун и эксперт того же отдела Баграт Зантария.

В рамках рабочей встречи начальник ЭКЦ МВД России Вадим Казьмин обсудил с представителями абхазской делегации актуальные вопросы двустороннего сотрудничества криминалистических подразделений и обучения сотрудников МВД Республики Абхазия на базе Центра.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 22 октября 2024 18:06

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