В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ОПЕРАТИВНО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 4-5 декабря в Министерстве обороны Республики Абхазия проходит оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава страны и Вооруженных сил. Мероприятие проводится в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил на 2026 учебный год под непосредственным руководством главнокомандующего Вооруженными силами – президента Бадры Гунба. В сборах принимают участие представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Основная цель сборов – повышение уровня профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтах, а также отработка вопросов организации обороны Республики Абхазия.

В ходе двухдневного мероприятия особое внимание уделяется:

Рассмотрению актуальных проблем обеспечения военной безопасности государства. Путей и способов их решения на современном этапе.

Развитию Вооруженных сил Республики Абхазия в условиях меняющейся геополитической обстановки.

На полигоне «Цабал» руководящий состав страны ознакомится с вооружением и военной техникой, состоящей на вооружении в ВС и отработает нормативы их применения в боевых условиях.

Проведение оперативно-мобилизационного сбора завершится контрольными занятиями с целью определения уровня военно-профессиональной подготовки командного состава Вооруженных сил.