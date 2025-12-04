В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ОПЕРАТИВНО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 4-5 декабря в Министерстве обороны Республики Абхазия проходит оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава страны и Вооруженных сил. Мероприятие проводится в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил на 2026 учебный год под непосредственным руководством главнокомандующего Вооруженными силами – президента Бадры Гунба. В сборах принимают участие представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Основная цель сборов – повышение уровня профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтах, а также отработка вопросов организации обороны Республики Абхазия.
В ходе двухдневного мероприятия особое внимание уделяется:
Рассмотрению актуальных проблем обеспечения военной безопасности государства. Путей и способов их решения на современном этапе.
Развитию Вооруженных сил Республики Абхазия в условиях меняющейся геополитической обстановки.
На полигоне «Цабал» руководящий состав страны ознакомится с вооружением и военной техникой, состоящей на вооружении в ВС и отработает нормативы их применения в боевых условиях.
Проведение оперативно-мобилизационного сбора завершится контрольными занятиями с целью определения уровня военно-профессиональной подготовки командного состава Вооруженных сил.
