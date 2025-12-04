 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОФИЦЕРЫ МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ОФИЦЕРЫ МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Офицеры Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия успешно завершили прохождение курсов повышения квалификации в учебном центре Министерства обороны Российской Федерации и вернулись к своим местам несения службы.

Эти курсы явились ключевой частью обязательной программы профессионального развития военнослужащих, и будут проводиться на постоянной основе.

Основными целями обучения стали:

повышение уровня общевойсковой, специальной и тактической подготовки офицеров;

освоение новых методик и технологий ведения боевых действий (с учетом опыта СВО);

совершенствование организационных и управленческих навыков командного состава.

