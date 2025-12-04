ОФИЦЕРЫ МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Офицеры Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия успешно завершили прохождение курсов повышения квалификации в учебном центре Министерства обороны Российской Федерации и вернулись к своим местам несения службы.
Эти курсы явились ключевой частью обязательной программы профессионального развития военнослужащих, и будут проводиться на постоянной основе.
Основными целями обучения стали:
повышение уровня общевойсковой, специальной и тактической подготовки офицеров;
освоение новых методик и технологий ведения боевых действий (с учетом опыта СВО);
совершенствование организационных и управленческих навыков командного состава.
