О СИТУАЦИИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В связи с увеличением очередей на ряде автозаправочных станций Министерство энергетики разъясняет, что данная ситуация не является следствием дефицита топлива в стране. Топливный рынок для целей покрытия спроса со стороны граждан и организаций обеспечен в настоящее время.
Сегодня и вчера начались процедуры перераспределения топливных ресурсов от одних субъектов отрасли в пользу других участников, в том числе некрупных предприятий. Это уже позволило снизить концентрацию очередей на отдельных автозаправочных станциях. Отсутствие ресурсов у отдельных участников отрасли связано со сбоями в стабильной поставке со стороны снабжающего поставщика.
В ближайшее время планируется поставка дополнительных партий нефтепродуктов в страну. Сети АЗС продолжают работу в штатном режиме с координацией распределения ресурсов со стороны Министерства энергетики в пользу других участников отрасли.
Внутреннее потребление топлива прогнозируемо и не демонстрирует аномальных скачков для данного времени года.
Ситуация находится на постоянном контроле у руководства страны. Предпринимаются все необходимые усилия в рамках обеспечения стабильного покрытия спроса на нефтепродукты со стороны населения и недопущения дефицита топливных запасов.
Рекомендуем гражданам и хозяйствующим субъектам руководствоваться исключительно официальными данными и заявлениями профильных ведомств.
