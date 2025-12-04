 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

О СИТУАЦИИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ

Новости Четверг, 04 декабря 2025 13:24
Оцените материал
(0 голосов)
О СИТУАЦИИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В связи с увеличением очередей на ряде автозаправочных станций Министерство энергетики разъясняет, что данная ситуация не является следствием дефицита топлива в стране. Топливный рынок для целей покрытия спроса со стороны граждан и организаций обеспечен в настоящее время.

Сегодня и вчера начались процедуры перераспределения топливных ресурсов от одних субъектов отрасли в пользу других участников, в том числе некрупных предприятий. Это уже позволило снизить концентрацию очередей на отдельных автозаправочных станциях. Отсутствие ресурсов у отдельных участников отрасли связано со сбоями в стабильной поставке со стороны снабжающего поставщика.

В ближайшее время планируется поставка дополнительных партий нефтепродуктов в страну. Сети АЗС продолжают работу в штатном режиме с координацией распределения ресурсов со стороны Министерства энергетики в пользу других участников отрасли.

Внутреннее потребление топлива прогнозируемо и не демонстрирует аномальных скачков для данного времени года.

Ситуация находится на постоянном контроле у руководства страны. Предпринимаются все необходимые усилия в рамках обеспечения стабильного покрытия спроса на нефтепродукты со стороны населения и недопущения дефицита топливных запасов.

Рекомендуем гражданам и хозяйствующим субъектам руководствоваться исключительно официальными данными и заявлениями профильных ведомств.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 04 декабря 2025 13:26
Теги

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОФИЦЕРЫ МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СЕРГЕЙ КИРИЕНКО О ЛИШЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ АБХАЗОВ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.