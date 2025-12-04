СЕРГЕЙ КИРИЕНКО О ЛИШЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ АБХАЗОВ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В интервью с первым заместителям руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко журналисты затронули тему, которая, по их словам, давно обсуждается в абхазском обществе. Сергей Кириенко высказался о вопросах предоставления и лишения гражданства, подчеркнув, что эти решения относятся к внутренней компетенции каждого суверенного государства.

«Только Республика Абхазия принимает решение, кому дать гражданство Абхазии, кого лишить. И никому не должна объяснять свои решения. Любая попытка вмешательства – это проявление неуважения к суверенитету. Так же и с Россией», – сказал Кириенко.

Он привел данные по России: за последние годы в связи с проведением СВО российского гражданства лишены более 3000 человек, из которых лишь трое – жители Абхазии.

Процедура лишения гражданства в России всегда длительная, основана на материалах ФСБ и утверждается лично президентом Владимиром Путиным. Основанием для таких решений являются исключительно вопросы национальной безопасности.

«Гражданство – это не туристическая виза и не социальная карта. Это система взаимной ответственности государства и гражданина. Никого не лишают гражданства за слова – решения принимаются за конкретные действия, наносящие ущерб безопасности страны», – резюмировал Кириенко.