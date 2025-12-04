 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО О ЛИШЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ АБХАЗОВ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО О ЛИШЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ АБХАЗОВ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В интервью с первым заместителям руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко журналисты затронули тему, которая, по их словам, давно обсуждается в абхазском обществе. Сергей Кириенко высказался о вопросах предоставления и лишения гражданства, подчеркнув, что эти решения относятся к внутренней компетенции каждого суверенного государства.

«Только Республика Абхазия принимает решение, кому дать гражданство Абхазии, кого лишить. И никому не должна объяснять свои решения. Любая попытка вмешательства – это проявление неуважения к суверенитету. Так же и с Россией», – сказал Кириенко.

Он привел данные по России: за последние годы в связи с проведением СВО российского гражданства лишены более 3000 человек, из которых лишь трое – жители Абхазии.

Процедура лишения гражданства в России всегда длительная, основана на материалах ФСБ и утверждается лично президентом Владимиром Путиным. Основанием для таких решений являются исключительно вопросы национальной безопасности.

«Гражданство – это не туристическая виза и не социальная карта. Это система взаимной ответственности государства и гражданина. Никого не лишают гражданства за слова – решения принимаются за конкретные действия, наносящие ущерб безопасности страны», – резюмировал Кириенко.

