СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИМЕНИТ НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ, БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Новости Четверг, 04 декабря 2025 13:31
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИМЕНИТ НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ, БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко прокомментировал инцидент с российскими политтехнологами в Абхазии, подчеркнув, что их действия были незаконными, однако физическое насилие в отношении граждан Российской Федерации абсолютно недопустимо.

Он отметил, что российские граждане бесспорно нарушили законодательство Абхазии и морально-этические нормы гостеприимства, и меру их ответственности должны определить следствие и суд.

Сергей Кириенко заявил, что сам факт работы российских специалистов в Абхазии, равно как и абхазских в России, не является проблемой. Вопрос заключается в том, как они работают и что они делают.

«То, что их на протяжении часа избивали, этому не может быть никаких оправданий. Это граждане Российской Федерации. Россия всегда будет защищать своих граждан. И думаю, что поскольку в Абхазии абсолютное большинство граждан России, это для жителей республики не менее важно, потому что мы будем защищать так любого гражданина РФ», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 декабря 2025 13:35

