СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕСТИ НОВЫЙ ГОД В АБХАЗИИ ВЧЕРА

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В преддверии новогодних праздников многие семьи решают, как провести долгожданные выходные: дома или в поездке. Тем, кто задумывается о путешествии, Абхазия по-прежнему предлагает доступный и атмосферный вариант отдыха.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), недельный тур в Абхазию для двоих с заездом 30 декабря обойдётся от 29,1 тысячи рублей при размещении в отеле категории 3* с завтраками. Проживание в гостинице 4* стартует от 36,7 тысячи рублей, а пакет в отеле такого же уровня, но с полным пансионом, начинается от 63,8 тысячи рублей – без учёта перелёта.

Как отмечают туроператоры, свободные номера на новогодние даты в большинстве абхазских отелей ещё остаются. В популярных локациях – Гагре и Пицунде – загрузка пока умеренная, однако объекты с развитой инфраструктурой, а также семейные и видовые номера бронируются в ускоренном темпе.

Лидером спроса на праздники среди местных курортов традиционно стала Гагра. Затем идут Пицунда, Сухум и Новый Афон, уточнили в АТОР.

Зима в Абхазии мягкая: в декабре и начале января температура держится в пределах от +8 до +15 градусов. Поэтому встреча Нового года здесь сочетает привычные российские традиции с местным колоритом. Праздничные программы в отелях включают блюда абхазской кухни, вина, сладости и, разумеется, мандарины.