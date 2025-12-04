 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕСТИ НОВЫЙ ГОД В АБХАЗИИ ВЧЕРА

Новости Четверг, 04 декабря 2025 13:35
Оцените материал
(0 голосов)
СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕСТИ НОВЫЙ ГОД В АБХАЗИИ ВЧЕРА

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В преддверии новогодних праздников многие семьи решают, как провести долгожданные выходные: дома или в поездке. Тем, кто задумывается о путешествии, Абхазия по-прежнему предлагает доступный и атмосферный вариант отдыха.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), недельный тур в Абхазию для двоих с заездом 30 декабря обойдётся от 29,1 тысячи рублей при размещении в отеле категории 3* с завтраками. Проживание в гостинице 4* стартует от 36,7 тысячи рублей, а пакет в отеле такого же уровня, но с полным пансионом, начинается от 63,8 тысячи рублей – без учёта перелёта.

Как отмечают туроператоры, свободные номера на новогодние даты в большинстве абхазских отелей ещё остаются. В популярных локациях – Гагре и Пицунде – загрузка пока умеренная, однако объекты с развитой инфраструктурой, а также семейные и видовые номера бронируются в ускоренном темпе.

Лидером спроса на праздники среди местных курортов традиционно стала Гагра. Затем идут Пицунда, Сухум и Новый Афон, уточнили в АТОР.

Зима в Абхазии мягкая: в декабре и начале января температура держится в пределах от +8 до +15 градусов. Поэтому встреча Нового года здесь сочетает привычные российские традиции с местным колоритом. Праздничные программы в отелях включают блюда абхазской кухни, вина, сладости и, разумеется, мандарины.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 04 декабря 2025 13:38
Теги

Последнее от Super User

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИМЕНИТ НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ, БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ ПАЧЕК СИГАРЕТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.