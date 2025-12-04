СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ ПАЧЕК СИГАРЕТ
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан автомобиль MERСEDES-BENZ, прибывший из Абхазии. В ходе таможенного досмотра иномарки было выявлено несколько тайников. Блоки с сигаретами находились в пакетах под капотом автомобиля, за сидениями, под обшивкой в полостях задних крыльев колес. Демонтировав тайники, сотрудники таможни изъяли 1530 пачек (30 600 шт.) сигарет марки «CHAPMAN», произведённых в Германии.
Сигареты ввозились в Россию без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок.
Табачные изделия и автомобиль, использованный для незаконной перевозки, изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).
С начала года по фактам незаконного перемещения табачной продукции из Республики Абхазия возбуждено 870 дел об административных правонарушениях, 16 уголовных дел.
Изъято порядка 800 тыс. штук сигарет, 28 транспортных средств.
