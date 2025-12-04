СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ ПАЧЕК СИГАРЕТ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан автомобиль MERСEDES-BENZ, прибывший из Абхазии. В ходе таможенного досмотра иномарки было выявлено несколько тайников. Блоки с сигаретами находились в пакетах под капотом автомобиля, за сидениями, под обшивкой в полостях задних крыльев колес. Демонтировав тайники, сотрудники таможни изъяли 1530 пачек (30 600 шт.) сигарет марки «CHAPMAN», произведённых в Германии.