ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Среда, 03 декабря 2025 16:12
ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Военной прокуратурой Республики Абхазия совместно со специалистом Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия завершена проверка Государственной миграционной службы Республики Абхазия на предмет соблюдения миграционного, бюджетного, налогового и иного законодательства Республики Абхазия за 2024 г. и 1-ое полугодие 2025 г.

В ходе проверки целевого и эффективного использования выделенных бюджетных и полученных внебюджетных средств на содержание Государственной миграционной службы Республики Абхазия, контролем за использованием государственной собственности, а также проверкой полноты формирования, учета и своевременности перечисления администрируемых видов доходов в Республиканский бюджет Республики Абхазия выявлены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также недостатки в работе Управления миграционного контроля ГМС в некоторых районах.

С учетом выявленных нарушений, с целью приведения их в соответствие с нормами действующего законодательства, укрепления финансовой дисциплины и усиления должного контроля в сфере миграции, в ГМС внесено представление о необходимости принятия комплекса мер для повышения эффективности работы службы, укрепления дисциплины и предотвращения повторения аналогичных случаев в дальнейшем.

