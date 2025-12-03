 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ЛИИ ГУРЦКАЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Новости Среда, 03 декабря 2025 16:08
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ЛИИ ГУРЦКАЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района завершено расследование уголовного дела по обвинению Чачуа Б.Б. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Чачуа Беглар Бадриевич обвиняется в том, что 02 марта 2025 года, примерно в 13 часов 00 минут, в лесном массиве села Баслаху Очамчырского района, в результате внезапно возникшего конфликта с Гурцкая Лией Владимировной, имея умысел, направленный на лишение жизни последней, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, обмотал металлической проволокой шею Гурцкая Л.В., и, путем затягивания концов данной проволоки, перекрыл дыхательные пути последней, после чего продолжал удерживать Гурцкая Л.В. до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни.

Далее, убедившись, что Гурцкая Л.В. скончалась, в целях инсценировки самоубийства путем самоповешения, подвесил тело последней с обвязанной на шее проволокой к ветке лещинного ореха, закрепив концы данной проволоки к указанной ветке, после чего скрылся с места преступления.

Уголовное дело направлено в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу.

