июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
В АБХАЗИИ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:54
В АБХАЗИИ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Международный день людей с ограниченными возможностями, в Абхазии состоялся турнир по настольному теннису. Это 13-е по счету мероприятие, инициированное Международным комитетом Красного Креста с 2012 года при поддержке Госкомспорта Абхазии.В этом году соревновались шесть спортсменов из Сухума, Гагрского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.

Мероприятия организованы для участников, многие из которых получили увечья в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

«Это определенный посыл в общество, чтобы еще раз напомнить, что есть такие люди, которым надо оказывать какие-то знаки внимания, поддерживать их. Мы просто хотим еще раз показать, что они не одни, мы рядом и хотим поддержать их через такие мероприятия», – отметил заместитель главы миссии МККК Борис Казанба.

