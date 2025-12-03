В АБХАЗИИ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​ В Международный день людей с ограниченными возможностями, в Абхазии состоялся турнир по настольному теннису. Это 13-е по счету мероприятие, инициированное Международным комитетом Красного Креста с 2012 года при поддержке Госкомспорта Абхазии. В этом году соревновались шесть спортсменов из Сухума, Гагрского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.

Мероприятия организованы для участников, многие из которых получили увечья в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

«Это определенный посыл в общество, чтобы еще раз напомнить, что есть такие люди, которым надо оказывать какие-то знаки внимания, поддерживать их. Мы просто хотим еще раз показать, что они не одни, мы рядом и хотим поддержать их через такие мероприятия», – отметил заместитель главы миссии МККК Борис Казанба.