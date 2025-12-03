 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РАНХИГС ПРОШЛА ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ КОНСТАНТИНА АМКУАБ

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:49
Оцените материал
(0 голосов)
В РАНХИГС ПРОШЛА ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ КОНСТАНТИНА АМКУАБ

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации прошла защита кандидатской диссертации Константина Амкуаб на тему «Публично-правовые аспекты стратегического планирования социально-экономического развития в Российской Федерации».

​Работа выполнена на кафедре государственно-правовых дисциплин Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления РАНХИГС при президенте Российской Федерации. ​​​Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Чепурнова Наталья Михайловна.

​Защита проходила в диссертационном совете, функционирующем в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В рамках исследования сформулирована публично-правовая концепция стратегического планирования социально-экономического развития как особой функции публичного управления.

Советом отмечается, что в работе также определены ключевые направления совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития и разработаны предложения по повышению качества его правового регулирования в Российской Федерации.

Члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присуждение ученой степени кандидата юридических наук Амкуаб Константину Гурамовичу.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 03 декабря 2025 15:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АГУ СОСТОЯЛСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАТОРОВ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.