В РАНХИГС ПРОШЛА ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ КОНСТАНТИНА АМКУАБ

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации прошла защита кандидатской диссертации Константина Амкуаб на тему «Публично-правовые аспекты стратегического планирования социально-экономического развития в Российской Федерации».

​Работа выполнена на кафедре государственно-правовых дисциплин Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления РАНХИГС при президенте Российской Федерации. ​​​Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Чепурнова Наталья Михайловна.

​Защита проходила в диссертационном совете, функционирующем в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В рамках исследования сформулирована публично-правовая концепция стратегического планирования социально-экономического развития как особой функции публичного управления.

Советом отмечается, что в работе также определены ключевые направления совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития и разработаны предложения по повышению качества его правового регулирования в Российской Федерации.

Члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присуждение ученой степени кандидата юридических наук Амкуаб Константину Гурамовичу.

Об этом сообщает сайт АГУ.