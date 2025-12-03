 

В АГУ СОСТОЯЛСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАТОРОВ

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:43
В АГУ СОСТОЯЛСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАТОРОВ

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете впервые были приняты квалификационные экзамены государственных регистраторов. Экзамены были сданы группой слушателей – сотрудников Государственного управления по землепользованию и земельному кадастру Республики Абхазия, прошедших в прошлом месяце соответствующие курсы повышения квалификации в Республиканском центре повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете.

Приём экзаменов прошёл в соответствии с Законом Республики Абхазия «О кадастре недвижимости» и утвержденным Кабинетом министров страны «Порядком формирования экзаменационной комиссии и процедурой приёма квалификационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам».

​Председатель комиссии по приёму экзаменов начальник Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба. В комиссию также вошли: Саида Бутба – председатель Верховного суда Республики Абхазия; Темур Сангулия – директор Государственной кадастровой палаты Республики Абхазия; Тимур Шалов – профессор, начальник Отдела науки и аспирантуры Абхазского государственного университета; Тамила Сабекия – заместитель директора Кадастровой палаты; Дамей Тужба – начальник отдела кадастра Госуправления по землепользованию и кадастру; Орхан Чедия – начальник отдела законодательства Министерства юстиции Республики Абхазия; Ирина Кириллова – юрист Кадастровой палаты; Тамаз Кецба – член Общественной палаты Республики Абхазия; Фрида Лазба – член Общественной палаты Республики Абхазия.

​Согласно Постановлению, для успешной сдачи экзамена необходимо было дать полные и правильные ответы минимум на три из четырёх вопросов билета. Все выпускники курсов повышения квалификации успешно справились с вопросами в билетах и со множеством дополнительных и уточняющих вопросов, заданных членами комиссии.

592872199_811495605038685_5894396169941793413_n.jpg

В заключение председатель и члены комиссии поздравили государственных регистраторов с успешной сдачей квалификационного экзамена и пожелали им дальнейшей плодотворной работы.

Об этом сообщает сайт АГУ.

