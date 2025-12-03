ПЛАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГМС НА 118%

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Годовое плановое задание по состоянию на 1 декабря 2025 года выполнено Государственной миграционной службой на 118%.

При годовом плане в 195 млн. руб. в республиканский бюджет поступило более 230 млн. руб.