ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ НАРОДНОМ СОБРАНИИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:34
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ НАРОДНОМ СОБРАНИИ АБХАЗИИ

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Постоянно действующая комиссия по избранию депутатов Молодёжного парламента при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия объявляет о начале приёма заявок для выдвижения кандидатов в депутаты. Заявки и необходимые документы принимаются в течение одного месяца с даты первой официальной публикации данного объявления в средствах массовой информации.

Кандидатами могут быть граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 30 лет, активно участвующие в общественной жизни, имеющие достижения в образовании, науке, культуре, спорте или молодёжной политике.

Цели Молодёжного парламента:

Содействие реализации государственной молодёжной политики;

Вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь страны;

Подготовка предложений по вопросам, затрагивающим права и интересы молодого поколения.

За дополнительной информацией обращайтесь по официальным каналам связи:

Телефон для справок: +7 (940) 943-89-09

Почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Telegram-канал: https://t.me/mp_ra

Instagram: https://www.instagram.com/mp.abh?igsh=MW9ldHRpaGZ4ZjJkdw==

