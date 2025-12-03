НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ НАРОДНОМ СОБРАНИИ АБХАЗИИ

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Постоянно действующая комиссия по избранию депутатов Молодёжного парламента при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия объявляет о начале приёма заявок для выдвижения кандидатов в депутаты. Заявки и необходимые документы принимаются в течение одного месяца с даты первой официальной публикации данного объявления в средствах массовой информации.

Кандидатами могут быть граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 30 лет, активно участвующие в общественной жизни, имеющие достижения в образовании, науке, культуре, спорте или молодёжной политике.

Цели Молодёжного парламента:

– Содействие реализации государственной молодёжной политики;

– Вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь страны;

– Подготовка предложений по вопросам, затрагивающим права и интересы молодого поколения.

За дополнительной информацией обращайтесь по официальным каналам связи:

Телефон для справок: +7 (940) 943-89-09

Почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Telegram-канал: https://t.me/mp_ra

Instagram: https://www.instagram.com/mp.abh?igsh=MW9ldHRpaGZ4ZjJkdw==