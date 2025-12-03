НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ НАРОДНОМ СОБРАНИИ АБХАЗИИ
Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Постоянно действующая комиссия по избранию депутатов Молодёжного парламента при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия объявляет о начале приёма заявок для выдвижения кандидатов в депутаты. Заявки и необходимые документы принимаются в течение одного месяца с даты первой официальной публикации данного объявления в средствах массовой информации.
Кандидатами могут быть граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 30 лет, активно участвующие в общественной жизни, имеющие достижения в образовании, науке, культуре, спорте или молодёжной политике.
Цели Молодёжного парламента:
– Содействие реализации государственной молодёжной политики;
– Вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь страны;
– Подготовка предложений по вопросам, затрагивающим права и интересы молодого поколения.
За дополнительной информацией обращайтесь по официальным каналам связи:
Телефон для справок: +7 (940) 943-89-09
Почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Telegram-канал: https://t.me/mp_ra
Instagram: https://www.instagram.com/mp.abh?igsh=MW9ldHRpaGZ4ZjJkdw==
Последнее от Super User
- В РАНХИГС ПРОШЛА ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ КОНСТАНТИНА АМКУАБ
- В АГУ СОСТОЯЛСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАТОРОВ
- ПЛАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГМС НА 118%
- АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ БЕСИКА КУДУХОВА
- СОЧИНСКИЙ «АЛМАЗ» ЗАВОЕВАЛ «КУБОК ДИНАМО» ПАМЯТИ НИКИТЫ СИМОНЯНА