АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ БЕСИКА КУДУХОВА

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены успешно выступили на Международном турнире по вольной борьбе памяти выдающегося спортсмена, многократного чемпиона мира и призера Олимпийских игр Бесика Кудухова.

Победителями турнира стали: Данат Агрба, Самир Агрба, Алим Ханагуа и Осман Дбар. Серебряные медали завоевали: Инал Ладария, Расул Аристава, Лионель Чаабал и Кемал Какубава. Амир Кация стал бронзовым призером.

Тренируют спортсменов Анри Кетия, Астамур Аристава, Ахра Цвижба и Размик Алабян.

Соревнования прошли в Цхинвале и собрали более 200 молодых атлетов из Абхазии, Северной и Южной Осетии, которые состязались в возрастных категориях 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.