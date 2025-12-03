 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ БЕСИКА КУДУХОВА

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:32
АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ БЕСИКА КУДУХОВА

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены успешно выступили на Международном турнире по вольной борьбе памяти выдающегося спортсмена, многократного чемпиона мира и призера Олимпийских игр Бесика Кудухова.

Победителями турнира стали: Данат Агрба, Самир Агрба, Алим Ханагуа и Осман Дбар. Серебряные медали завоевали: Инал Ладария, Расул Аристава, Лионель Чаабал и Кемал Какубава. Амир Кация стал бронзовым призером.

Тренируют спортсменов Анри Кетия, Астамур Аристава, Ахра Цвижба и Размик Алабян.

Соревнования прошли в Цхинвале и собрали более 200 молодых атлетов из Абхазии, Северной и Южной Осетии, которые состязались в возрастных категориях 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.

