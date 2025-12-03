 

июня 24 2024

Среда, 03 декабря 2025
СОЧИНСКИЙ «АЛМАЗ» ЗАВОЕВАЛ «КУБОК ДИНАМО» ПАМЯТИ НИКИТЫ СИМОНЯНА

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сочинский «Алмаз» стал победителем «Кубка Динамо», посвященного памяти легендарного футболиста, олимпийского чемпиона, чья карьера началась в сухумском «Динамо», – Никите Павловичу Симоняну. В финальном матче сочинская команда одержала победу над сухумским «Динамо» со счетом 2:0, став обладателем почетного трофея.

Бронзовым призером турнира стала команда филиала Академии «Зенит» в Абхазии.

В турнире приняли участие восемь команд юных футболистов: «Динамо» (Сухум), «Зенит» (Абхазия), «Ерцаху» (Очамчыра), «Юнити», «Гудаута», «Девятка» (Агудзера), «Алмаз» (Сочи).

По итогам соревнований были определены лучшие игроки в различных номинациях: Лучший бомбардир – Амир Аршба («Зенит»), лучший полузащитник – Эрик Яйлян («Юнити»), лучший вратарь – Нестор Абраванидзе («Гудаута»), лучший защитник – Давид Квициния («Динамо»), лучший игрок – Евгений Иванцов («Алмаз»), лучший нападающий – Оскар Реус («Алмаз»).

В церемонии награждения приняли участие: вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян, президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба, первый заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава, генеральный директор ФК «Динамо» (Сухум) Беслан Нанба.

В приветственном слове Вараздат Миносян подчеркнул значимость мероприятия: «Этот турнир – это выражение глубокого уважения и почтения великому футболисту Никите Павловичу Симоняну. Мы чтим его память не только как блестящего игрока, но и как мудрого наставника. Особенно отрадно осознавать, что юность Никиты Павловича прошла в Абхазии, и я уверен, что дух и колорит нашей республики сыграли свою роль в становлении его как выдающегося спортсмена. Его имя навсегда вписано в историю абхазского футбола. Я желаю всем участникам турнира удачи, новых спортивных достижений, симоняновского духа, честной и справедливой игры. Пусть каждый из вас достигнет таких же высот, как Никита Павлович».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 03 декабря 2025 15:31

Super User

