Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «МЫ ВМЕСТЕ»

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:26
ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «МЫ ВМЕСТЕ»

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии принимает участие в пятом Международном форуме гражданского участия «МЫ ВМЕСТЕ», который начал свою работу сегодня в Москве. В масштабном мероприятии, объединяющем представителей власти, бизнеса, некоммерческого сектора и гражданских активистов, обсуждаются ключевые вопросы развития добровольчества, благотворительности и социального партнерства.

Форум отражает возрастающий интерес к волонтерскому движению и социальным инициативам как в России, так и за рубежом. В этом году программа включает более 70 мероприятий различных форматов – панельные дискуссии, практикумы, встречи и экспертные сессии.

Участники рассматривают четыре ключевых направления: «Фронт и тыл», «Возвращение героев», «Россия и мир», «Сила служения».

Одним из центральных событий станет торжественная церемония вручения международной премии «Мы вместе», которая традиционно отмечает значимые достижения в сфере помощи людям, социальных проектов и волонтерских инициатив.

Основная деловая программа развернулась в Национальном центре «Россия». Помимо официальных мероприятий, для участников подготовлены атмосферная, культурная и полезная программы, а также события в рамках городского фестиваля «Зима в Москве».

Форум продлится до 5 декабря включительно.

