ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ МУП «СУЭС»

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:18
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ МУП «СУЭС»

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Глава администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «СУЭС». Решение принято в рамках реализации требований статьи 23 Закона Республики Абхазия «Об электроэнергетике», согласно которому Кабинет Министров обязан обеспечить перевод объектов электроэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Сухума и районов республики, в республиканскую собственность с последующей передачей их в хозяйственное ведение Единого оператора передающих и распределительных сетей.

Основанием для принятия распоряжения стало обращение Министерства энергетики Республики Абхазия, инициированное поручением Президента Республики Абхазия Б. З. Гунба о необходимости передачи муниципальных объектов электроэнергетики Сухума в республиканскую собственность.

В соответствии с распоряжением создана ликвидационная комиссия, которую возглавил заместитель главы администрации Сухума Инал Авидзба. Комиссии поручено обеспечить проведение всех процедур, предусмотренных действующим законодательством Республики Абхазия, для завершения ликвидации предприятия.

