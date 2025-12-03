ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ МУП «СУЭС»
Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Глава администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «СУЭС». Решение принято в рамках реализации требований статьи 23 Закона Республики Абхазия «Об электроэнергетике», согласно которому Кабинет Министров обязан обеспечить перевод объектов электроэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Сухума и районов республики, в республиканскую собственность с последующей передачей их в хозяйственное ведение Единого оператора передающих и распределительных сетей.
Основанием для принятия распоряжения стало обращение Министерства энергетики Республики Абхазия, инициированное поручением Президента Республики Абхазия Б. З. Гунба о необходимости передачи муниципальных объектов электроэнергетики Сухума в республиканскую собственность.
В соответствии с распоряжением создана ликвидационная комиссия, которую возглавил заместитель главы администрации Сухума Инал Авидзба. Комиссии поручено обеспечить проведение всех процедур, предусмотренных действующим законодательством Республики Абхазия, для завершения ликвидации предприятия.
