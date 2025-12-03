 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ А. ГУМБА И А. ХАЛВАШ НАПРАВЛЕНО В СУД

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:15
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ А. ГУМБА И А. ХАЛВАШ НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района завершено расследование уголовного дела по обвинению Гумба Алмасхана Романовича в совершении умышленного убийства ветерана Отечественной войны народа Абхазии, «Героя Абхазии» Гумба Отари Забетовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 УК РА, и Халваш Алхаса Эдуардовича по обвинению в совершении укрывательства особо тяжкого преступления по статье 318 УК РА.

Преступление имело место 17 марта 2025 года в с.Лыхны Гудаутского района.

Уголовное дело направлено в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу.

