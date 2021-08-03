КОММЕНТАРИИ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. Усилия Грузии представить абхазо-грузинский конфликт как «российско-грузинский», не имеют никакого оправдания и по сути являются лишь попытками уйти от ответственности. Об этом говорится в комментарий МИД Абхазии в связи с обсуждаемым в парламенте Грузии проектом резолюции «по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта».

2 августа в комитете по правовым вопросам парламента Грузии состоялось обсуждение проекта резолюции по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта. В документе осуждается «оккупация регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией», а также шаги, предпринимаемые РФ с целью аннексии этих территорий. В принятом проекте резолюции правительство Грузии «призывает Российскую Федерацию к деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, к отмене незаконного признания независимости, а также к прекращению насилия по этническому признаку и к конструктивному участию в Женевских Международных Дискуссиях».

МИД Абхазии рассматривает обсуждаемый в парламенте Грузии проект резолюции «по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта» как совершенно оторванный от реальности и искажающий причины абхазо-грузинских противоречий.

«Для любого непредвзятого наблюдателя, знакомого с политической ситуацией на Южном Кавказе, очевидно, что грузинский проект резолюции содержит прямую подмену понятий.

Необходимо отметить, что усилия грузинских властей представить абхазо-грузинский конфликт как «российско-грузинский», не имеют никакого оправдания и по сути являются лишь попытками уйти от ответственности, сняв с себя бремя своих преступлений. В этой связи следует напомнить грузинской стороне, что вся ответственность за развязывание войны в Абхазии в 1992 году лежит на Грузии, точно так же, как и за трагические события в Южной Осетии в 2008 году.

Можно было бы вспомнить и многочисленные вооруженные провокации грузинских властей в Абхазии в период с 1993 по 2008 годы, когда при посредничестве России и ООН проходили мирные переговоры по урегулированию конфликта. Не следует забывать и о многочисленных случаях насилия по этническому признаку в период грузинской оккупации республики. Уяснение всех этих фактов делает абсурдными попытки Грузии выставить Россию неким участником конфликта, полностью умолчав о роли Тбилиси в конфликте и преступлениях грузинской стороны в Абхазии.

В этом контексте становится очевидной и несостоятельность требований Грузии к России об отмене признания независимости Абхазии и ее «деоккупации»», - отмечается в комментарии МИД РА.

МИД РА вновь подчеркивает, что решение России о признании Абхазии и установлении с ней дипломатических отношений соответствует международному праву и не затрагивает интересов других участников международного общения.

Касаясь упомянутых в постановлении Женевских дискуссий, в комментарии МИД РА отметил, что именно конструктивного участия в дискуссиях ждут от представителей Грузии все участники Женевских переговоров.

МИД Абхазии предлагает вместо обсуждения «ничего не значащих резолюций в парламенте грузинской стороне следовало бы проявить политическую волю и пересмотреть свою неконструктивную позицию. Игнорируя политические реалии в регионе и постоянно перекладывая ответственность на чужие плечи грузинские власти лишь уклоняются от подлинного пути решения проблемы».

МИД Абхазии призывает международных посредников, участвующих в Женевских дискуссиях, «признать преступными действия властей Грузии в 1992–1993 гг. и в 2008 году, способствовать подписанию между Республикой Абхазия и Грузией соглашения о неприменении силы и содействовать выстраиванию равноправного межгосударственного диалога между Сухумом и Тбилиси с целью обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе».